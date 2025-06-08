Hoy es siempre

Creado: Actualizado:

En el análisis de Lengua se libraron de definir «mañana» porque no es una palabra para chavales de su edad. No les cayó en Historia la evolución de la asimetría territorial, pese a que ahora les penaliza con una competición en desigualdad de condiciones con otros procesos de selección más fáciles. En Mates, no les pidieron despejar la incógnita que determina la probabilidad de entrar en la carrera que quieren. Ni en Biología les preguntaron por el metabolismo que ocasiona que, por capricho, muten en cada universidad, pese a tratarse de las mismas carreras, las ponderaciones que les puntúan para el ingreso. A los de Economía no les pusieron nada de la rentabilidad de desatender la demanda de plazas en la pública para que haga negocio la privada. A los de Química, el número de avogadro no les sirvió para calcular el valor proporcional a dos años de Bachillerato sometidos a presión constante por el sistema montado para convencerlos de que el éxito de su vida depende de una nota. No venía en el temario: aquí no se acaba nada. Hoy empieza todo.

La rueda de la PAU despeña cada junio a miles de chavales asomados al quicio de la mayoría de edad con la maleta por hacer, sin tener claro todavía dónde van a ir. Los juegos del hambre de la Ebau devoran vocaciones en el prólogo del verano de los 18 años que nunca más tendrán. La urgencia del mañana les hurta la obligación del tiempo de equivocarse pronto, equivocarse mucho, para aprender más. Quienes pretendían igualarlos en la mediocridad para manipularlos, ahormaron la estúpida sentencia de que se convertirían en la primera generación que viviese peor que sus padres. Mentira. Descollaron a la adolescencia en el confinamiento del covid y ahora desafían al destino que les quieren imponer. Más preparados y mejor que nunca escapan de la trampa para trazar por sí mismos una senda: la medicina de María, Daniela, Inés y Gonzalín, la farmacia de Gloria y Nahia, la veterinaria de Marcos, la logopedia de Carolina, la odontología de Estela, la biomedicina de Carla, el derecho de Elma, la fisioterapia de Martín… Quizá lleguen o acaben en un desvío hacia otra meta. Son mucho más que una nota, como les ha enseñado a entender su profesor Víctor Otero, a quien deben deuda eterna. Enhorabuena, guajes. Quién necesita aprender lo que significa mañana cuando tiene tanto hoy.