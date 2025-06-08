El gatu que miaga dientro de nós

Creado: Actualizado:

No mundu del monte, onde la naturaleza s’esplaya, nesi mundu sabemos que los iconos, las figuras primordiales yían el l.lobu ya la raposa: el l.lobu de la violencia física ya la raposa de la maña. Pero no mundu domésticu las dúas figuras simbólicas yían el perru ya’l gatu. El perru heredóu la etiqueta del l.lobu ya defiende al amu ya a l’ama direutamente, mientras que’l gatu yía una réplica de la raposa ya contribúi de forma sinuosa al bienestar de la familia. Si’l perru yía’l nuesu Aquiles, el gatu yía’l nuesu Ulises, onde bril.la la intelixencia, onde se da la segunda etapa, l’animalín que guarda nos güechos la l.luz de la diosa pa resolver un teorema.

Como figura simbólica primordial, el gatu yía especialmente apropiáu pa protagonizar los reflanes de la sabiduría popular. Cuando marcha’l peligru, la xente suel baxar la guardia ya por eso diz el proverbiu que “Afuxen los gatos, espúrrense los ratos”. Esta yía la imaxen de la mucher ou del home que nun tien preocupación nin estrés: espurrise ya vivir l’instante de la vida, ensin afogase por culpa del pánicu al futuru.

La tradición cuéntanos que yían muitos los motivos del viciu. Unu de los más mentaos yía la fartura, la vagancia de nun tenere obligaciones, por esu diz el reflán que “De fartu que ta’l gatu, enreda cono ratu”. Una riegla d’ouru: la de tar siempres alerta, vixilar ya nun esqueicere ónde vive l’amenaza.

Outramiente, ten cuidáu nun ponderes, nun faigas demasiada al.labanza de dalguién, porque igual lu convences ya puei volvese contra ti: “Cuantas más s’afalaga al gatu más enrisca’l rabu”. Si pasamos más de la cuenta la nuesa manu pol l.lombu del gatín, él ponse tensu ya nós sentimos una sorpresa inesperada: dámonos cuenta de que nun podemos fianos d’esi cuerpu misteriosu.

Un cuerpu enigmáticu al que nos diriximos con un llinguax binariu: falamos conos gatos pa que vengan onde nós ou pa que marchen d’onde nós. Si queremos que s’acerquen, dicimos ”mix” ou “mixín” ou “mixina”. Pero si falamos con el.los pa espantalos ya pa qu’afuxan, dicimos “mux”: la “i” pa que vengan ya la “u” pa que marchen. Según muitos autores, las palabras conas que conversamos conos gatos tienen un aniciu onomatopéyicu, porque vienen de la voz principal de la especie: “miau”.

Del “miau” vien, entós, la palabra que tenemos pa cuando los gatos falan: fáenlu miagando. En castel.lanu nun se diz “miagar”, sinón “maullar”. Pero “maullar” tamién vien del “miau”, esa voz primera de la retórica gatuna. Muitas cousas tien el gatu, pero la sua voz cuando miaga yía seguramente la marca, el sou síntoma básicu como ser vivu.