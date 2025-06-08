Islam político en Europa

Creado: Actualizado:

La amenaza silenciosa que llama a las puertas de España. En un país basado en la separación entre religión y Estado, donde las libertades individuales y el pluralismo cultural son pilares de la sociedad, hablar de un peligro interno y silencioso puede parecer fuera de lugar. Sin embargo, la realidad europea actual obliga a revisar seriamente lo que ocurre detrás de la fachada de "convivencia", especialmente con el ascenso del islam político, representado por los Hermanos Musulmanes. Esta organización aplica una estrategia a largo plazo basada en la infiltración gradual en las sociedades e instituciones, utilizando herramientas legales y nombres religiosos, pero con un proyecto ideológico que choca frontalmente con los valores constitucionales europeos. El último informe del gobierno francés, publicado en mayo de 2025 y recogido por 'Le Figaro' y otros medios franceses, hizo sonar la alarma. Clasificó las actividades de los Hermanos Musulmanes en suelo francés como una "amenaza para la cohesión nacional", revelando la existencia de 139 mezquitas vinculadas a la red 'Musulmanes de Francia', nuevo nombre de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia. No se trata de violencia ni de extremismo violento. Lo que genera preocupación es el estilo calmado y metódico que emplea la organización -conocido como "avance silencioso"- para construir estructuras sociales paralelas dentro de los Estados democráticos que promueven una identidad religiosa cerrada, que se separa gradualmente de la identidad nacional, y que aprovecha el discurso de los derechos para proteger un proyecto que no cree en la democracia más que como medio. Y aunque Francia esté a la vanguardia del debate, la amenaza no se limita a sus fronteras. La organización tiene presencia en España en zonas con alta densidad de población musulmana, como Cataluña y Madrid. Informes de seguridad europeos señalan intentos de replicar el modelo francés mediante la toma de control de mezquitas, el dominio de asociaciones locales y la creación de alianzas con ciertos sectores políticos de izquierda, que desconocen los objetivos reales de estos grupos. España, al igual que el resto de Europa, enfrenta un verdadero dilema: ¿cómo proteger la libertad religiosa sin permitir que se convierta en plataforma para socavar la democracia? La respuesta no está en atacar al islam, sino en establecer límites claros que distingan entre una práctica religiosa legítima y un proyecto político camuflado en la religión. Enfrentar al islam político no significa librar una guerra religiosa, sino defender el modelo democrático europeo que hemos construido durante siglos. La tolerancia no es debilidad, y la integración no significa aceptar proyectos que buscan revertir el curso de nuestras sociedades. Cualquier demora hoy en enfrentar este riesgo tendrá un alto coste mañana.