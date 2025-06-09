Nueva Casa de Cultura en Val de San Lorenzo

Creado: Actualizado:

Val de San Lorenzo estrenará esta semana su Casa de Cultura gracias al premio «Proyecto Reactivadores», que trata de poner en valor espacios con caracter social o cultural en el medio rural a traves de un rediseno interior que lo haga mas funcional. Con el nuevo espacio Epicentro Cultural Maragato de Val de San Lorenzo, rehabilitado por Ikea, se busca aglutinar la extensa actividad cultural y asociativa del pueblo y de la Maragatería, ofreciendo un lugar apropiado para la realización de todo tipo de actividades a vecinos y asociaciones. El premio surge de la multinacional danesa con la colaboracion de Redeia y la fundacion Alma Natura.