Transporte con 'retraso' y limitado

El reciente anuncio de la Junta de implantar el transporte de viajeros gratuito generó una polémica con el Gobierno, que trabaja de manera paralela en subvenciones para impulsar un abaratamiento. Eso es lo que ha colocado a Castilla y León como territorio pionero en ese coste cero que progresivamente se irá aplicando. Ayer mismo se dio a conocer el pago de ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para rebajar los abonos y los títulos multiviaje. En total hay 319,5 millones de euros para las 17 comunidades. A Castilla y León se le anuncian 5,7. Pero en realidad llegarán 1,8 millones de euros, lo que supone un 30% mientras el resto deberá financiarse por parte de las autonomías y las entidades locales.