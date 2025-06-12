CORNADA DE LOBO
Pensando en ti
Como si José Agustín Goytisolo también hubiera pensado en ti con sus «Palabras para Julia», hoy te las lleva aquí el aire de estas mañanitas, admirada y querida Choni Carrizo:
Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo.
Otros esperan que resistas
que les ayude tu alegría
tu canción entre sus canciones.
Tu destino está en los demás
tu futuro es tu propia vida
tu dignidad es la de todos...
Nos tronzó el alma tu mensaje diciéndonos que «las últimas pruebas salieron muy mal y ya no me pusieron la quimio, porque (aunque no con estas palabras) quieren que vaya a ver en directo qué cuadro está pintando tu hermano Seve». Imaginamos la trilla y los redobles que trepidan en tu cabeza tras un «tac» decretando la fatalidad, pero en modo alguno tengas prisa, ninguna prisa, sabes que Seve es de pintar óleo antiguo de lentitud preciosista, y cuando llegues a verle aún no habrá terminado el retrato en que está trabajando, que es de los de bordar luces y miradas, y que es el tuyo sin duda, pues en las fechas de «Sanjoderse de la quimio» os conocisteis y ahí le sobró tiempo para captarte el alma a la primera, ese borbotón de alegría y entereza contagiosa que te permitió tanto tiempo burlar y aplazar las intenciones siniestras del bicho visitador que se topó con tu dicha de vivir y de dar a los demás y de sólo pensar con un estilazo jovial de chispa luminosa tan difícil de hallar en estas tierras morugas, y siempre fija tú en ayudar y animar y organizar y agitar a la gente de La Virgen del Camino en músicas, libros, culturas en movimiento, escribiendo y gestionando en un no parar. Es mucho lo que te deben y debemos. No seremos capaces de pagártelo. Si además tu marido, que de ti sabe camo nadie, asegura que has venido siendo en tu vida una verdadera santina, ¿cómo no verte, igual que a la de Covadonga, pequeñina, galana y adorable?... Y te prometo que alguna calle de tu pueblo te seguirá nombrando para que nunca mueras y que tu nombre nos siga reavivando tu ejemplo rotundo y tu lección.