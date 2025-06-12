Las pensiones preocupan al FMI

Creado: Actualizado:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España tras concluir su última visita anual al país. En su informe, el organismo alerta de que las reformas llevadas a cabo por José Luis Escrivá cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque buscan reforzar la suficiencia de las pensiones, podrían tensionar a medio y largo plazo las finanzas públicas.

Según los cálculos del FMI, las modificaciones introducidas por Escrivá implicarán un aumento del gasto en pensiones de hasta un 2,7% del PIB para el año 2050, mientras que los ingresos previstos solo se incrementarían en torno a un 1% del PIB. Esta diferencia evidencia, a juicio del organismo, un desequilibrio que debe ser abordado para garantizar la viabilidad del sistema.

Una de las principales objeciones del FMI reside en la decisión de ligar la revalorización anual de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta medida, adoptada con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, podría provocar un incremento excesivo del gasto público en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

En lugar de centrarse exclusivamente en el gasto, el FMI recomienda que España ponga el foco en fomentar la creación de empleo, ya que considera que el fortalecimiento del mercado laboral puede contribuir a mejorar la sostenibilidad del sistema mediante un incremento en las cotizaciones sociales.

Mientras tanto, el Banco de España ha optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto. En su último informe anual evitó valorar la viabilidad del sistema público de pensiones. Además, durante su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el gobernador del banco emisor defendió que, para preservar la independencia institucional, no corresponde al organismo pronunciarse sobre cuestiones de redistribución, como es el caso de las pensiones.

El gobernador también explicó que el Banco de España carece de los medios técnicos necesarios para realizar un análisis exhaustivo sobre la sostenibilidad del sistema, sugiriendo que esta labor debería recaer en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cuenta con las herramientas y mandato adecuados para abordar esta compleja cuestión.