La Virgen repite triunfo sobre Villanubla

El aeropuerto de León ha vuelto a ser en mayo el que más pasajeros ha gestionado en la Comunidad, con 8.319. Supone un incremento del 48,6% con respecto al mismo periodo de 2024. La Virgen del Camino se sitúa por delante de Valladolid (Villanubla), que se quedó con 8.152 viajeros tras un descenso del 63% como consecuencia de la cancelación de los vuelos de Ryanair desde últimos de marzo. A continuación quedó Salamanca, con 1.585 pasajeros y una caída del 10,3%; mientras que Burgos sólo recibió a 155 pasajeros, un 35,7% menos. Ninguno de los cuatro aeródromos registró tráfico de mercancías en mayo, ni tampoco lo ha hecho en lo que va de año.