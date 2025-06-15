Compartir piso con un concejal sale a cuenta

Creado: Actualizado:

Compartir piso se ha puesto de moda para ahorrar y sacarse unos ingresos. En vez de tener dos habitaciones cerradas en casa, el dueño las anuncia en Airbnb y, entre el tirón turístico que tiene los fines de semana la ciudad, los que necesitan un lugar en el que quedarse a pasar una noche por negocios e, incluso, los que pasan por aquí para hacer oposiciones, tiene compañeros garantizados casi todas las semanas. Los huéspedes pueden disfrutar de la amabilidad leonesa, la elegancia del piso, la decoración esmerada y hasta la conversación más o menos profunda que, como alaban, da el superanfitrión: un concejal del Ayuntamiento de León.