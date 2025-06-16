El turismo que levanta ampollas

Creado: Actualizado:

Las protestas contra la «turistificación» crecen en todo el país. Se hacen más patentes en ciudades donde la vida de los vecinos está especialmente acosada por el negocio turístico, como San Sebastián, Barcelona o Granada, donde ayer se organizaron manifestaciones; pero la falta de control en los cascos históricos, la vivienda en estas zonas y los precios y tranquilidad de los ciudadanos es un problema común en las zonas más turísticas del país. Entre ellas está la ciudad de León, que sigue sin un plan específico para controlar las repercusiones del creciente sector del ocio sobre la preservación las condiciones de vida en las zonas más demandadas por los viajeros.