El Andorra, del juzgado a El Toralín

El empresario Víctor de Aldama declara hoy como testigo al ser expresidente del Zamora por el cuestionado ascenso que logró en su día el Andorra a Segunda B. El caso se tramita en la Audiencia Nacional justo en la semana en la que el equipo de Gerard Piqué llega a El Toralín para buscar otro ascenso. El asunto judicializado se centra en el contrato de la Federación Española de Fútbol para trasladar la Supercopa a Arabia Saudí. Aldama asegura que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, había intercedido ante el Consejo Superior de Deportes por una plaza que se disputaban el Zamora y el Andorra. Anticorrupción investiga movimientos bancarios por la polémica Supercopa.