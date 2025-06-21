Doble frente en el fútbol provincial

Creado: Actualizado:

Hoy toca tarde intensa en la provincia. Además del inicio de la feria taurina, el rey de los deportes ‘juega’ dividido. Reviviendo algo así como esa rivalidad tradicional que divide la provincia. En El Toralín le toca a la S.D. Ponferradina ratificar su ascenso a Segunda División. Será a partir de las 20.30 horas, con el campo a rebosar de aficionados. Pero justo a esa misma hora, en la céntrica plaza de San Marcelo de León, la Cultural se jugará algo así como un derbi del protagonismo con su pregón de las Fiestas de San Juan y San Pedro. En la coincidencia no se puede buscar ninguna malicia. Fue algo así como un sorteo de calendarios. Ya se sabe, el fútbol es así...