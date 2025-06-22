Patrimonio de todos, entre todos

Creado: Actualizado:

Castilla y León es la autonomía que lidera en España el micromecenazgo destinado a la restauración del patrimonio, una de las formas de financiación que más ha crecido en los últimos cinco años. Más de la mitad de los proyectos conseguidos por esta vía se destinaron a monumentos, sobre todo religiosos. Según Hispania Nostra, el 55% de los proyectos en España desde que comenzó a funcionar esta fórmula se destinaron al patrimonio histórico y artístico en la Comunidad. Y sólo Castilla y León recaudó el 64,7% de todos los fondos acopiados en el país: 647.000 de un total de 960.000 euros.