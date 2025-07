Caras no tan nuevas para una política vieja

Creado: Actualizado:

Curiosa (y odiosa) coincidencia: PP y PSOE, los dos principales partidos nacionales, que suman entre ambos más de quince millones de votos, celebran este fin de semana sendas ‘cumbres’ en teoría de remodelación de sus órganos directivos y de reflexión sobre lo actuado y sobre las líneas éticas, estéticas, tácticas y estratégicas a seguir. No sabe usted cuánto me gustaría equivocarme, pero me temo que, ante un fin de semana que es (habría de ser) sustancial en el necesario proceso de regeneración política española, la montaña va a parir un ratón. Las dos montañas, digo las dos Españas, van a parir sendos ratones, y no digo ratas por no ofender, que en estos tiempos ya se sabe que hay que ser cautelosos.

Cambios de caras cosméticos, leña al adversario, convertido por mor de la degeneración política en que vivimos en enemigo irreductible, va a ser presumiblemente la tónica tanto del comité federal del PSOE como del congreso del PP, y conste que para nada equiparo un acto y otro: lo de los socialistas debería ser un tsunami, un acto de salvamento del partido que gobierna en la cuarta potencia de la UE. Mientras que lo de los ‘populares’ tendría que derivar en un evento capaz de ilusionar a amplias capas de la sociedad española que, desencantadas, dudan sobre hacia dónde dirigir sus esperanzas, sus miradas y sus votos.

España necesita tanto un PSOE fuerte, creíble, fiable, como un PP valiente en sus planteamientos como segura alternativa a la gobernación de un PSOE (con Sumar) que lleva siete años de desgaste y decepción al electorado, pero que conserva un suelo de siete millones posibles de votantes. ¿Puede Pedro Sánchez, el hombre desencajado, reconvertir el partido fundado por Pablo Iglesias Posse hace 146 años en una formación moderna, impecablemente honrada, con ideas nuevas, capaz de pactar con fuerzas a su derecha y a su izquierda por el bien del país, del Estado, y no de los propios dirigentes del partido?

No lo sé: nadie parece saber con certeza el contenido del discurso de Sánchez ante los más de doscientos cincuenta miembros del comité federal, la mayoría de los cuales no tiene idea de por dónde van a ir los tiros. El PSOE es un gran partido, con más de ciento setenta mil militantes, cientos de sedes y que cuenta con el orgullo de sus afiliados por serlo. Supongo que la mayor parte, hasta donde puedo conocer, son gentes honradas, que se unieron a estas siglas porque creían en un cambio a mejor y porque, sin duda, se sienten alineados en eso que se llama izquierda. ¿Los va a defraudar Sánchez a todos, no tomando medidas regeneracionistas tan drásticas como podría, incluso el anunciar que él no se presentará a una reelección? ¿Va a poner Sánchez de nuevo al PSOE al borde del colapso, como en 2016, pero aún peor?

Este hombre crispado, que odia a quien le critica, acorralado en Audiolandia, sospecho que dudosamente saldrá del discurso de la culpabilización al PP en primer lugar, a determinados medios, periodistas y jueces en segundo y hasta, sin decirlo, a la UCO, en tercero. Oportunidad perdida de cambiar de verdad comportamientos y trayectos, de lo que se resentirán las estructuras del socialismo y de la izquierda, que no tiene recambio fácil ni en Sumar, ni en Podemos, ni en esa alianza contra natura que proclama por ejemplo Rufian, de Esquerra Republicana de Catalunya. Que no digo yo que al histórico PSOE le vaya a ocurrir lo mismo que a sus correligionarios franceses, italianos o griegos, que espero que no; solo me atrevo a decir que el ciclo de ‘este’ PSOE, liderado por Sánchez, se ha agotado, y no verlo es querer seguir gobernados por zombis.

En este marco, obligación del PP es prepararse para tomar el relevo. No está sabiendo hacerlo. Si toda la ‘refundación’ del partido que se les ocurre es sustituir a Gamarra por Tellado y a este por una semi desconocida Ester Muñoz, o renunciar a las primarias, o hacer largos informes acerca de lo malo que es el PSOE —un diagnóstico, por muy certero que sea, ni da votos ni ilusiona al electorado—, decepción total. Espero, sí, un buen discurso de Feijoo —sabe hacerlos—, como cuando llegó a la presidencia del PP en Sevilla, abril de 2022. Pero ahora el hombre de la difícil sonrisa debe convencernos de que sabe y puede hacer un gran equipo y ofrecer una alternativa creíble en cien medidas sobre lo que haría y desharía al llegar al gobierno.

Ah, y que de una vez se defina claramente acerca de su relación con Vox, que, a mi modesto entender, es más problema que solución. ¿Tendremos algo de esto, algunas definiciones concretas, este fin de semana? Yo, como usted, también soy escéptico; y es que, poco a poco, vamos dejando de creer en la capacidad de nuestros representantes para representarnos, valga la redundancia, que, total, una más no importa. Y, como siempre digo en e estos casos, ojalá me equivoque.