Noticias frescas (y regulares) desde el asfalto

A 25 de mayo de 2025, la carretera trae un balance agridulce en León: seis accidentes mortales con seis fallecidos, una mejora frente a los nueve del año pasado. ¡Menos mal, pero aún hay que apretar el freno! Los radares no dan tregua, con 13.501 multas desde pórticos y 3.186 en modo móvil, mientras 2.602 concudtores circulan con la ITV caducada, como si fuera un adorno opcional. La jefatura, eso sí, no para: 2.006 matriculaciones, 1.467 permisos y un puñado de autorizaciones para carreras. Por suerte, desde el 28 de abril, el canje de permisos es digital, recortando plazos como por arte de magia. Se puede conducir con cabeza, que los radares no tienen piedad.