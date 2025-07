Prudencia ante la victoria

Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez quizá no reparó en que la metáfora del «capitán del barco» sirve en bandeja la imagen del naufragio pero a pesar de la situación desesperada por la que atraviesa el Partido Socialista por parte del PP lo inteligente sería no exagerar el registro de euforia con el que saldó el reciente Congreso celebrado en Madrid. De nada en exceso rezaba la máxima délfica útil para todos los órdenes de la vida. A la vista de la crisis y de la depresión que recorre las filas del PSOE parecería razonable dar por hecho que tienen la victoria al alcance de la mano como proclamaban los oradores populares. Pero puede resultar un exceso dar ya por hecho el triunfo de la opción que encabeza Núñez Feijóo cuando no hay fecha para las elecciones y Pedro Sánchez ha decidido atrincherarse en La Moncloa a la espera de que el temporal amaine tratando de resistir hasta 2027. Dado la naturaleza cambiante de la política nunca está de más la prudencia. Un hecho inopinado, un escándalo imprevisto, puede cambiar la tendencia dominante a la hora de inclinar la dirección del voto hacia uno u otro partido. Hemos visto como se arruinaba de un día para otro el plan ideado por Pedro Sánchez para tratar de disimular el impacto en el seno del PSOE de las groseras andanzas machistas del ex ministro Ábalos y su cohorte de izas protegidas. De cumplirse la hoja de ruta diseñada por Sánchez —una Numancia sin otro heroísmo que tener cerca la Fiscalía— estaríamos a dos años de celebrar elecciones legislativas. Es un mundo. Quien mejor lo tiene, sin duda, es el Partido Popular a condición de que desde Vox no perfeccionen el arte de equivocarse de adversario causa a la que Santiago Abascal se entrega con llamativa frecuencia. Pero dicho eso, y, a reserva del progreso de las investigaciones de la UCO (Guardia Civil, en tareas de policía judicial), tengo para mí que Alberto Núñez Feijóo, como líder de la oposición, sin renunciar al espíritu del momento, hará bien en contener la euforia. Prudencia ante las expectativas de una victoria que no por estar cantada ha subido ya al marcador. Por citar a Cromwell: mantener la fe en Dios, pero manteniendo seca la pólvora.