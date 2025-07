El pin del móvil es una carretera

Creado: Actualizado:

León se terminó de joder al nombrar las carreteras con el número pin del teléfono de los señores diputados; que eso sería, porque parece presuntuoso imputarles la intención de replicar las citas de la Biblia, capítulo tal, versículo cual. Ya estaba bien jodido León después de descargar cuatro planes provinciales a las espaldas del Miner, que fue el chocolate del loro según la interpretación última del ministro pillado con billetes entre las uñas. Hay carreteras en León que no han recibido una palada de aglomerado en los últimos cuarenta años y entroncan con otras que llevan ya tres alicatados completos en lo que va de siglo. Seguro que Aller Llanos se vio superado por el acoso, apunten, disparen, fuego, que en el PSOE a artilleros no les gana ni Dios; confundido, cuando municipios del color político del presidente provincial fueron a pisarle el callo al vicepresidente primero. Queda liquidada la transición, cuando todas las carreteras empezaban por Villapeceñil o por Corullón y nadie abrió el pico. Tampoco el PP se pone encarnado por la urgencia de exigir lo que en un cuarto de siglo no llevaron a comisión. Esto encarece la competencia al título anual de la peor carretera de León, en la que el abanico del concurso salpica a esa otra administración que también hizo lo suyo para embrollar, cuando a las ces de comarcales les endosó una ele y cambió el concepto, el apego y hasta el territorio. Mira el eje subcantábrico, qué risa, mientras espera otra mano en un trazado que tiene más fondos europeos sepultados que dólares el cartel de Medellín en las caletas. Aguanten, políticos, por más que este verano les salgan tortollos con las manifestaciones de la población flotante, deseosa de hacer el gamba en la recta de entrada al pueblo con la impunidad que no tienen en la ronda de Dalt, por ejemplo. Las peores carreteras siempre llevan a los mejores sitios; y en los sitios más abandonados de León llevamos el tiempo suficiente para saber que no van a hacer nada. Tampoco aprieta entre los lugareños. Una carretera sin baches es otro problema; más coches, más camiones con pinos entre la paz del entorno.