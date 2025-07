Las izquierdas no encajan bien en CyL

Creado: Actualizado:

El coordinador autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, admitió ayer que ve difícil ir en coalición con Izquierda Unida (IU) en las elecciones en Castilla y León previstas para marzo de 2026, por falta de afinidad en el discurso con los partidos que forman parte del Gobierno de España, aunque no lo descarta. «Tampoco hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido en Podemos Castilla y León, pero sí que es verdad que lo veo difícil para que haya un proyecto de coalición eficaz, porque si no hay afinidad discursiva, forzar las cosas sabemos que no resulta», ha respondido este martes a preguntas de los periodistas.