Qué grande

Me da que andas errático estrenando este agosto que anuncian rompedor en solaneras y mercurios. Quizá has vuelto a esta tierra tuya como cada año y aún estás tratando de orientar tus pasos para ensanchar un ocio nutritivo. Así que me atrevo a darte un consejo que te tomarás como una orden: vete este sábado a Villablino o cualquier día después hasta que septiembre echa la trapa. Te espera cosa guapa. Muy guapa. Allí inaugura una exposición antológica —y una muestra que es mucho más que sólo plástica— Manuel Sierra, del que sin duda ya sabes... o deberías saber... lacianiego universal. Pintor. Dibujante. Ilustrador. Cartelista. Diseñador. Iluminador. Verás que su pincel es linterna que enchufa a lo que de verdad conmueve pellizcándote los ojos y haciendo que se te «arrame» el pensamiento y el sentimiento como en aquel hervidor de casa con leche que perfumaba la cocina. Gran tipo. Gente con alma de dilatada anchura para que quepas en su abrazo tú y todo el pueblo; y digo pueblo, no sólo villa o aldea, el pueblo-mundo, la gente por la que vivir, amar y luchar, así que lejos de disimular su credo y convicciones, hace que estas griten en colores vivos, muy vivos, para que la vida mande vivirla evocando pasados, lugares, la guarida familiar, la mina ladrona, el prado, el monte, el roble, la cuna o la mortaja de lo que en sus trazos repudia amortajarse. Y entonces no te extrañará que un rojo carro chillón cargue ahí con tus sueños o que un pájaro republicano revolotee a menudo en sus estampas trinando esperanzas. Generoso como nadie, si le pides un mural para tu tapia, ahí se plantará ipso facto con sus calderos de pintura. Tienes que conocerle en persona.

O sea, que ya te veo en buga con los tuyos o cariños, pitipiti pa Laciana, cruzando la Babia de leyendas para ir abriendo tu alma montañona al gran valle txacianiego que te aguarda. No te olvides de unos frisuelos con chocolate en Cabrillanes ni te pierdas cada guiño que a uno y otro lado del camino te muestran el origen de casi todo, de lo que somos y de lo que Sierra te recordará en cada una de sus obras. Y así el día te será una lección y evocación cuando te sientas solo.