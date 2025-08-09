Rodrigo sale del Hospital y vuelve a su casa

Creado: Actualizado:

Rodrigo, por fin, durmió esta noche en su casa tras casi un mes luchando como un guerrero en el Hospital de León para curarse de las graves heridas sufridas al ser atropellado por un coche en Chozas mientras montaba en bicicleta. Sus padres agradecen a los profesionales de la planta de Pediatría y de la UCI su dedicación, esfuerzo y empatía durante todo el proceso. También dan las gracias a su ángel de la guarda, su hermano Francisco, quien le salvó la vida al estar a su lado en el momento del accidente y le ha acompañado en cada paso de su recuperación. Ahora, a Rodrigo le espera una larga rehabilitación, pero ya ha demostrado que fuerza tiene de sobra.