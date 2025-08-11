Patraña santa

Creado: Actualizado:

Fascina el mundo de las reliquias. Es todo un submundo oceánico donde naufraga la Historia, navega a todo trapo la patraña delirante, se hace añicos la razón y la ciencia se desternilla si la dejan entrar (quitallá) para investigarlas; y sólo con la ingenua esperanza de verificarlas. ¿Cuál es el auténtico de los once prepucios del Niño Jesús que veneró o venera la dispersa cristiandad (hubo uno de ellos aquí, en las franciscanas de Grajal de Campos) en el imposible caso de que lo fuera?... ¿y el salero de la Última Cena que trajeron unos dominicos franceses con su capilla de campaña en el Passo Honrosso de Hospital de Órbigo?... ¿y las pajas del pesebre de Belén que se guardan en la basílica romana donde se enterró al papa Francisco?... ¿y los restos de los tres Reyes Magos que se veneran en la catedral de Colonia?... porque de Griales ya ni hablemos, ocho o diez andan en danza. En fin, reliquias y mentiras a diestro y muy a siniestro. Con razón le irritaban tanto a Lutero; la verdadera fe no necesita fetiches. Y en estas aparece otro estudio más demostrando que la Sábana Santa, supuesto sudario de Cristo venerado en Turín, fue astutamente fabricado en la Edad Media sobre talla de madera o metal, cuerpo no humano; y le sobra argumentación. Además, que era patraña bendita ya se supo cuando en 1989 se le practicaron pruebas de carbono-14 datándose su origen entre los años 1270-1390. Pero las gallinas que salen... por las que entran, pues si ese sudario de Turín es más falso que un billete de 22 euros, la noticia alegrará sin duda a todos los asturianos de fe patriota que ahora podrán dar por único y auténtico el lienzo de lino que cubrió la cabeza de Jesús tras morir y se guarda en la Cámara Santa de catedral ovetense, conocido como el «Pañolón de Oviedo»... aunque poco dura la alegría en casa del iluso, pues también lo sometieron al carbono-14 confirmando que ese paño se fabricó entre el siglo VIII y IX. Vaya... ¿y dejaron por eso de adorarlo y pasearlo litúrgicamente tres veces al año?... La mentira, que no se perdona en política o dineros, ¿se absuelve en religión siendo además mentira sobre sagrado?, ¿y se mantiene por siglos?...