Ejecuciones en Irán

Creado: Actualizado:

No pasa desapercibido el silencio del régimen de Irán con todo lo que está ocurriendo en Gaza. Alguna declaración aislada pero ninguna amenaza apocalíptica como las que solía lanzar antes de sus intercambios de golpes con Israel y el remache de Estados Unidos con efectos y consecuencias poco conocidas públicamente. En privado, las informaciones sobre el daño causado en las capacidades militares iraníes y en su programa nuclear se han manipulado en su momento, pero su verdadera dimensión se irá conociendo. Un enorme daño colateral es el incremento de la represión atroz contra la oposición con numerosas ejecuciones. Miembros de la resistencia iraní en el exterior hacen un llamamiento urgente para evitar la ejecución inminente de cinco opositores. Según informes de la prisión de Evin, cinco presos condenados a muerte, acusados de pertenecer a unidades de la resistencia afiliadas a la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, fueron trasladados, tras ser golpeados, a la prisión de Qezel Hesar. Se trata de Vahid Bani Ameri, Pouya Ghobadi, Shahrokh Daneshvarkar, Babak Alipour y Mohammad Taghavi. Este traslado podría anunciar la ejecución inminente de estos reclusos. El domingo 27 de julio, dos presos políticos, Mehdi Hassani (69) y Behrouz Ehsani (48), ya fueron ejecutados en la misma prisión. Según la agencia de noticias Mizan, el poder judicial del régimen iraní, celebró ese domingo la 36ª sesión del llamado juicio «104 Personas» La mayoría de los acusados en este caso son miembros o simpatizantes de la Organización Muyahidín del Pueblo. Este juicio, lejos de ser un procedimiento judicial genuino, forma parte de un proyecto de propaganda política y represión del régimen. Su objetivo es vincular la guerra de 12 días y las derrotas militares y de inteligencia sufridas con un supuesto «espionaje para los muyahidín» para crear un clima psicológico propicio para la represión de los opositores. Esta farsa judicial también sirve como tapadera para ocultar la ineficacia de la Guardia Revolucionaria y del aparato de defensa del régimen durante el reciente conflicto. Mediante esta estrategia, el régimen prepara una nueva ola de represión sangrienta con varios objetivos: intimidar a la población y prevenir cualquier ola de protestas, eliminar las unidades de resistencia activa en todo el país, que representan una amenaza real para su supervivencia, detener la creciente afiliación de jóvenes a estas unidades y reproducir la masacre de 1988 bajo el pretexto de «moharebeh colectivo» y «colaboración con el enemigo». El ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Stephen J. Rapp, advirtió en el Washington Post que el número de ejecuciones en Irán en 2025 podría superar todos los récords de su macabra historia reciente contra la oposición democrática.