Refuerzo en los centros de investigación

Los centros propios y mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) en Castilla y León han conseguido una financiación total que supera los 4,6 millones en la última convocatoria de proyectos de Generación de Conocimiento del Plan Estatal de I+D+i, lo que permitirá desarrollar 19 nuevos proyectos e incorporar once nuevos investigadores en formación. Estas ayudas, concedidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, refuerzan la actividad científica de excelencia que se lleva a cabo en la comunidad en áreas tan diversas como biomedicina, biotecnología, agroalimentación o ciencias medioambientales.