Je vous salue Barbie

En 1985 se estrenó Je vous salue Marie en Madrid y se manifestaron casi mil personas en las calles. Una de ellas era el mítico Blas Piñar.

Se suspendió alguna sesión y había ocho furgones policiales. Además de arrodillamientos al grito de «¡España, católica!», entre los protestantes hubo vivas a la Virgen, a Cristo Rey, a Lefebvre y a Juan XXIII.

Juan Pablo II puso de sus partes diciendo que la obra hería profundamente «el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado».

Ahora, en un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de Barbie. Unos matones amenazaron con romperlo todo porque la película de Greta Gerwig «denigra la integridad de la mujer y promueve la homosexualidad».

Y el alcalde comunista, que no quiso líos, ha sido acusado por la derecha de someterse al realizar esta decisión a «la ideología islamista».

Gentuza de ayer y de hoy. De un sitio y de otro. Liberticidas.

Pero ¿no será más fácil hacerse homosexual viendo a Cary Grant que a Ryan Reynolds?