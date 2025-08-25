Misiones contra el fuego que concluyen

Creado: Actualizado:

La ayuda internacional para luchar contra la ola de incendios va culminando sus misiones. Es el caso de los bomberos finlandeses que fueron desplazados a Celanova (Orense) y del contingente de 25 bomberos franceses civiles, con siete vehículos franceses, que estaba en León. España ha solicitado que se pueda ampliar la misión de los 41 bomberos militares galos que trabajan también en León y la de los 51 de Rumanía que colaboran también en Celanova. Por su parte, el tercer y último convoy del dispositivo Infoar del Gobierno de Aragón desplazado a estas tierras tiene previsto su regreso a Aragón este lunes tras varios días de trabajo. Durante la jornada de este domingo, parte de los 30 efectivos aragoneses han intervenido en la zona de Prado del Rey y otra en Casasuertes, ambas en el incendio forestal de Barniedo de la Reina. En la lucha contra estos devastadores incendios han participado, ademásd e Francia y Finlandía, efectivos de Alemania, Andorra, Países Bajos, Grecia y Rumanía.