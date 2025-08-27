El Banco de España cogerá dinero quemado

Creado: Actualizado:

El Banco de España ha recordado la posibilidad de solicitar un canje de billetes o monedas si estos se han quemado a consecuencia de los incendios forestales. «Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero», señala en un tuit publicado en la red social X. Para ello, es necesario presentar, de forma presencial, el dinero en efectivo deteriorado o defectuoso en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en la entidad de crédito del cliente para llevar a cabo el reconocimiento y el posterior canje por uno nuevo.