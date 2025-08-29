La pregunta que falta

Creado: Actualizado:

No sé por qué una analista política no va a poder llamar idiotas a los votantes del Partido Popular y Vox por la mañana.

Y por la tarde, «inútiles mentales y laborales» a los políticos del Partido Popular.

Analista la llama el Grupo Popular en su primera pregunta al ente público pagado por todos y denominado RTVE: «¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?».

También es buena esta: «¿Por qué motivo el presentador de ‘Mañaneros’. respondió al insulto de «idiotas» a millones de españoles. con «un abrazo, hasta luego», en lugar de reprobar de inmediato el comentario?». Una planteamiento que debería invitar a todos a pensar un poco sobre el asunto.

Por otro lado, en Vallecas va a actuar el dominicano Henry Méndez. «Odio a los rojos», ha dicho.

El PSOE ha pedido que se cancele el concierto.

Y el Partido Popular, que nanay. Qué fijación transversal existe en conseguir que la gente pierda sus trabajos. Al Partido Popular le ha faltado preguntar por qué Sarah. Por qué esa hache al final.