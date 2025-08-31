Viax al corazón de la Edá Media

Creado: Actualizado:

Caminaba Alfonso IX, “Rex Legionis”, por un sendeiru un día del branu de 1225. Descansaba’l rei ya, seguramente, esfrutaba de la caza polos montes. Yera normal que’l rei buscara un respiru, porque’l sou reináu fuera simpres difícil. Tenía que se recuperare de la estirafola de la guerra en tierras árabes, de las intrigas na Corte ya de l’amenaza d’invasión de los reinos de Portugal ya de Castiel.la.

Nestos momentos de descansu yera cuando tamién el rei aproveitaba pa dare ya firmare Fueros a dalgunas vil.las en ficias de l.lograre una vida mechor pa la sua xente. Los Fueros defendían a los moradores de los señores feudales, qu’en cuantas que podían abusaban de las familias ya de la xente común.

Daquel.la entovía los señores usaban la “preba caldaria”, ou seya, una preba pa ver si l’acusáu yera culpable ou non. Esta práutica yera torturar a la xente con augua ferviendo pa que confesaran las suas faltas. Pa beneficiare a la xente común, Alfonso IX prohibía en dalgunos Fueros esta costume terrible, que yera un tipu d’ordalía ou forma ritual de demostrar la culpabilidá ou non nos delitos. L’acusáu tenía que metere’l brazu ou la manu n’augua caliente por demás ya, si pasaos unos días nun había queimaduras ya infecciones graves, entós yera inocente ya quedaba l.libre de l’acusación. Pero, si non, yera culpable.

Outras cosas que’l rei prohibía en dalgunos fueros yera la mañería, una práutica mui inxusta que multaba a la xente que cultivaba tierra achena ya nun tenía fichos. Esta obligación resultaba muitu impopular, porque yera un abusu que’l non propietariu compensara al amu cuando nun tenía familia que continuara trabachando la tierra achena.

El Rei tamién protexía a los cazadores. Por exemplu, nos Fueros de Riba de Sil dizse que, nas monterías qu’entamaba’l señor del l.lugar, los que mataban un osu tenían que dare al señor las manos del animal ya tamién una contribución si l’esqueletu del osu yera grande. Pero n’outros casos los cazadores nun tenían que dare cousa denguna pola sua caza, que yera una actividá l.libre.

Pola mor de los Fueros dalgunos territorios yeran como un pequenu estáu independiente, onde podía guardase la xente que chegaba persiguida por guardias ou soldaos.

La frontera del territoriu yera inviolable ya si dalguién entraba pola fuercia ou roubaba ou faía cualquier esbardagüertu, el rei garantizaba qu’él ya los sous descendientes tenían que persiguilos pa siempres.

Cuando’l reináu d’Alfonso IX terminóu, acabóuse con él la independencia del sou reinu, afogáu por Castiel.la. Pero quédannos los sous Fueros, una guapa ventana a la Edá Media.