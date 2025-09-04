Lamerse heridas sin envenenarlas

Creado: Actualizado:

Hace un buen puñado de años —en la era premóvil— llamé por teléfono a un ciudadano que iba a viajar desde Madrid para dar una charla en León. Se trataba de la clásica entrevista previa, y el final de la conversación es lo único que recuerdo. Dijo algo así como «bueno, no sé si seré capaz de llegar a León, como hay veintitantos puertos cerrados o con cadenas, y no sé cuántos tramos de carretera cortados...». Le di la respuesta que, probablemente, muchos están aburridos de repetir en situaciones semejantes. «Desde El Espinar a León es llano. Todos esos problemas son en las carreteras de montaña y no le afectarán. Es fácil que ni vea la nieve». Me pareció que no quedaba muy convencido, pero sí observé que llegó sano y salvo para dar su conferencia.

Me venía a la memoria estos días el episodio, al escuchar las crecientes voces alertando sobre ese «arrasa» que se ha convertido en el santo y seña, para narrar el bárbaro y terrible capítulo de los incendios forestales. Hay miles y miles de damnificados, y una irreparable catástrofe medioambiental. Pero el diccionario de la Academia deja para el séptimo lugar la acepción «destruir por completo» y anticipa, por ejemplo, opciones como «allanar la superficie de algo», «echar por tierra, destruir», «igualar con el rasero» o «llenar o cubrir los ojos de lágrimas».

Técnicos y emprendedores de turismo, junto a varios alcaldes, unen sus voces para reclamar que se reajusten los juicios a la realidad. Las Médulas han sufrido mucho, pero su corazón está muy vivo. Incluso cabe repensar si la naturaleza ha devuelto en cierto modo las cosas a su sitio, limitando esa invasión de verde que poco a poco cubría su peculiar naranja. Picos de Europa sigue siendo una joya para la naturaleza y para los visitantes. Como Riaño, como la Cabrera, Sanabria, Ancares, Fornela... El daño en la provincia se sitúa en torno al 10%, y hay mucho terreno sano para poder seguir presumiendo de ella, sin que el telediario tenga que proclamar que León y El Bierzo han quedado arrasados. Conocido es el efecto disuasor de visitantes que tienen las temperaturas de Aemet nueve meses al año...

La provincia, junto a Zamora y Orense, son el epicentro de esa carcoma que sí roe y aniquila los territorios despoblándolos. Siguen a la espera de que el tantas veces proclamado Reto Demográfico pase el túnel de Guadarrama rumbo al noroeste...