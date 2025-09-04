El fuego también sirve para soldar...

Creado: Actualizado:

Los problemas de Las Médulas no son nuevos. Los pulsos y conflictos sobre su gestión han generado auténticos ríos de tinta durante décadas. El incendio ha dejado un daño terrible en este monumento natural que cuenta con la catalogación como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco. Ayer se puso en marcha el llamado Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, con una primera reunión que estuvo presidida por Gonzajo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación que rige el paraje. Probablemente sea ésta una buena ocasión para olvidar viejas batallas, pulsos y protagonismos, e intentar abrir una etapa de verdadera colaboración para reimpulsar la vieja mina romana de oro.