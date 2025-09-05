Una Vuelta polémica viaja hacia León

Creado: Actualizado:

Mezclar política y deporte es una acción tan malintencionada como dañina. La polémica por el colapso generado a la Vuelta a España en las calles de Bilbao sigue creciendo, como el miedo a que llegue un tercer incidente, tras el ocurrido también por parte de manifestantes propalestinos en la crono por equipos. La carrera sigue avanzando etapas y el próximo miércoles hará la 'ruta del fuego'. Viajará desde la zona de Valdeorras hasta el Morredero, dos de los lugares más castigados por los recientes incendios. Mientras, en Valladolid, se han puesto manos a la obra por aquello de que la cosa ‘quema’. Ayer el subdelegado del Gobierno en la provincia castellana anunció que se reforzará la presencia policial en la contrarreloj del jueves para intentar evitar incidentes.