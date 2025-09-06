Valor y lealtad

Creado: Actualizado:

Muchos son los paisanos que por su heroicidad han oído hablar de Guzmán el Bueno. Tradicionalmente, se le considera militar, noble y natural de León, sin embargo, el historiador Wenceslao Segura González, dice que es de origen andaluz, descendiente de la familia castellana Guzmán, asentada en esta región en el reinado de Fernando III El Santo. Fue hijo natural de Pedro Núñez de Guzmán, Adelantado Mayor de Andalucía, siendo un miembro más de la Casa de Medina-Sidonia y conde de Niebla.

Alonso Pérez de Guzmán, nació el 24 de enero de 1256 en León (¿?) y murió en la sierra de Gaucín (Málaga) el 19 de septiembre de 1309. El fallecimiento se produjo, en una arriesgada incursión del ejército, al aproximarse a Granada. Sus restos reposan en el monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce. Sevilla) que él mismo mandó construir. A la entrada de León, junto a la calle Ordoño II, tiene dedicada una monumental estatua. Su autor, el escultor segoviano Aniceto Marinas, la realizó en bronce en 1894, siendo una de sus principales obras, junto al Monumento a Daoiz y Velarde (Segovia) o la escultura de Velázquez (Museo del Prado en Madrid). Tuvo con su mujer, Mª Alonso Coronel, cuatro hijos legítimos, amén de otros biológicos. En el Norte de África combatió al servicio del sultán de Marruecos y en 1282, a petición del rey Alfonso X El Sabio, convenció al soberano musulmán, Yusuf de la región de Fez, para que ayudara al monarca castellano en el enfrentamiento con su hijo rebelde, el futuro Sancho IV. Alonso, se puso a su servicio. Fue nombrado gobernador de Tarifa que había sido cercada por los benimerines ayudados por el díscolo Juan, hermano del rey. Desempeñó tan eficazmente su misión, que no dudó en sacrificar la vida de su hijo, retenido por los nuevos invasores y su tío, que le pidieron la entrega de la fortaleza a cambio de perdonarle la vida al menor de sus descendientes (1294). Es famoso el cuadro del pintor valenciano, Salvador Martínez Cubells (1845-1914), especializado en el género histórico, que escenifica la escena con el dolor de la madre, en la que Alonso Pérez de Guzmán, lanza su daga a sus enemigos para que sacrifiquen a su hijo antes que entregar Tarifa. Tal actitud es un modelo de lealtad a su rey, de valor y de espíritu de sacrificio ante la orden que se le había encomendado. Por tal hecho, el monarca le puso al frente de Andalucía y le concedió el título de «Bueno» con el que ha pasado a la historia. Posteriormente, volvió a defender Tarifa al servicio de Dª María de Molina, durante la minoría de su hijo, el futuro Fernando IV. En 1301 evitó otra vez que la plaza cayera en manos musulmanas. Durante la mayoría de edad del nuevo rey, participó en la campaña conjunta de aragoneses y castellanos para ocupar Almería (1309) y gracias a su tesón e iniciativa se conquistó también Gibraltar. Se admite y reconoce que con su energía salvó a Andalucía, ya castellana, de caer nuevamente en manos de los musulmanes. Comparativamente, en la época actual, tenemos un caso similar durante la Guerra Civil (1936-39). El militar José Moscardó Ituarte (1878-1956) en el bando de Franco, defendió Toledo. De sus hijos, José, fue fusilado en Barcelona por los republicanos por llevar un escapulario, Luis, lo sería en Toledo por arma de fuego, como medida de presión, para que Moscardó, su padre, rindiera el Alcázar donde se había refugiado con un grupo de seguidores del bando de Franco. El asedio tuvo lugar en el verano de 1936 y el asesinato del hijo el 23 de agosto. El bisnieto del entonces coronel Moscardó, posteriormente general, ha escrito que «...

sus valores, valentía, honor y ejemplaridad fueron claves para que durante 70 largos días, 1800 personas sobrevivieran a un asedio atroz que destruyó el 80% del edificio pero fue estéril para las tropas republicanas...». El general Varela en su avance hacia Madrid liberó del duro asedio al Alcázar de Toledo. José Moscardó, indudablemente, imitó la conducta de Guzmán el Bueno. De los temas señalados ¿Se dará verdadera información a los españoles, especialmente del último, en lo referente a la «Memoria histórica» hoy llamada «Memoria democrática»? No es excluyente consultar: Preston, Paul;

El holocausto español. Odio.... Año 2011; HUGH Thomas; Historia de la guerra civil española. Barcelona 1976.