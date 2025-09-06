A Sánchez también le faltaron manos

Creado: Actualizado:

Estos días se hizo público que al presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco le habían negado el saludo algunos componentes de las brigadas antiincendios. El gesto, según testigos presenciales, se repitió ayer, aunque en este caso fue con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayer regresó a León. Si cuando fue a Villablino avisó con nocturnidad y La Moncloa rectificó sobre la marcha para invitar a Mañueco, ayer el guion fue un poco peor. El anuncio del viaje a Tabuyo sí se anticipó a la tarde-noche del jueves pero, según confirmaron medios nacionales, el Gobierno optó por esquivar al presidente autonómico evitando informarle. Todo bien medido. Incluso para evitar fotos desagradables de lo ocurrido se optó por un pool supervisado por Moncloa...