Un curso que arranca solo a medias

El calendario escolar de Castilla y León establece para mañana, lunes, el arranque de las actividades lectivas. ES lunes y tiene bastante lógica que se apueste por este 8 de septiembre para poner en marcha el curso. Pero la cosa no es tan sencilla, ya que se trata de una fecha especialmente festiva. Por tratarse del día de la Natividad de la Virgen hay un volumen muy importante de localidades que celebran sus fiestas patronales. En la provincia, especialmente en varios municipios del Bierzo, el arranque del curso tendrá que esperar a que acaban los festejos. Como también en otras localidades importantes como Valencia de Don Juan, Villamañán, Cimanes de la Vega, Santa María del Páramo, Cistierna, etc...