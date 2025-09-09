Morala habla de futuro sin reproches

Creado: Actualizado:

El discurso del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, durante la celebración del Día del Bierzo destacó por su tono empático, conciliador y esperanzador en un contexto marcado por la adversidad de los incendios forestales y la polarización política y social. Su mensaje reflejó una profunda conexión con las preocupaciones de los ciudadanos, mostrando sensibilidad hacia el impacto de los incendios y un firme compromiso con la recuperación de la comarca, sin rencores ni reproches. Esta es una de las frases que resume la excelencia moral de su discurso: "Yo quiero creer hoy que de las peores ocasiones se sale con un mejor espíritu de colaboración institucional”. Así sea.