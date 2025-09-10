Juez... y parte

Creado: Actualizado:

A qué escandalizarse por decir alguien (que si se apellida Sánchez, viene un rediós en remolino) que hay algunos jueces metidos a políticos sin disimulo y políticos poniéndose toga para cagar sentencias, influir en tribunales o cavar fosas apropiándose también del papel de verdugo?... ¿no es cosa algo evidente y quien no lo ve claro lo sospecha, incluidos los propios jueces que se alarman rasgándose las puñetas de fino encaje?... ¿y no puede ser político un juez siendo su papel el administrar (interpretando o aguzando) leyes que la política dicta?... y por venir de políticos ¿no se topan leyes con magistrados a los que disgusta que les cambien el código porque, por vicio o de oficio, vienen a ser conservadores cómodos en la ley vieja evitando adaptarse a los tiempos y sus cambios?... ¿no es cierto que son contados los magistrados que cuestionan un Ancien Régime o buscan romper la quietud injusta de algunas normas viejas y nuevas o la costumbre que quiere ser ley por pretenderse anciana?... Así las cosas, los jueces de derechas son muchos más, nadie se engañe, mientras que los progresistas de ley apenas pasan del corrillo. Así es como lo percibe el pueblo peatón y aún más el ciudadano que teme aquella maldición cierta de «pleitos tengas y los ganes», sin olvidar que para ganar un juicio son necesarias tres cosas: una, tener la razón... dos, saber demostrarla... y tres, que te la den.

La España resabiada, la del viejo refrán «Abogado, juez y doctor, cuanto más lejos, mejor», la retrataba ya Quevedo diciendo que «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón», como creía el «sabio de Maryland», Henry L. Mencken, que «El juez es un estudiante de leyes que corrige sus propios exámenes» (también decía «Cuando oigas a un hombre hablar de su amor por la patria, es señal de que espera que le paguen por ello»). Y en todo caso, ¿no es el juez un asunto demasiado serio como para dejarlo sólo en manos de los jueces... o de un disléxico Consejo General del Joder Pudicial?... ¿será blasfemia decirlo o pensarlo?... O ahí manda el pueblo en Cortes o despotismos y caudillos vienen en bandeja... y entonces llega Trump, se nos pone toga y ya vemos.