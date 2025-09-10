Agarrados a un clavo ardiendo

Creado: Actualizado:

Los fuegos se apagan en invierno o en el telediario, según lo que vengan a quemar; y según sean los pirómanos. Igual no llega la grasa para unos cuantos aviones que empapen el suelo en plan calle del agua en Molinaseca, pero no faltarán impuestos en la pira del circo de tres pistas que monta la tele pública. Se llevan los bustos parlantes que se parecen al político invocado; algo indagó sobre el asunto un tal McLuhan. Sale un tío calcado a Pedro, que también engola la voz con las sagradas escrituras del evangelio de la agenda del partido de la Sobarriba; luego, el día de la Encina, en la desconexión de Valladolid que da noticias frescas del Mirandés a León, parecía que oficiaba de primera dama en el plató una amiga del amigo de Cerdán; y el amigo de Cerdán vuelve a pasear por la provincia leonesa con uno que trae un aire que tumba al portavoz de Bildu en el Congreso. Desde la urna llena de votos en los Oteros en la víspera de las primarias, no se veían en otra igual. No hay ya más estrategia de cara a sostener viva la llama, hasta que arda Mañueco, que no la Junta, en contra de lo que se creen en la UPL, cada vez que dedican energía y materia gris a tirarle piedras al demonio y le dan de comer en la mano al lobo con piel de borrego. Tendrán certezas demoscópicas, y tal, pero la factoría leonesista despista a su masa electoral, que no reside en Segovia, ni junto al tercer carril de la autovía de Castilla. Acudir a conciertos con el sufijo CyL confunde a los paladares de la política delicatessen que quieren ofrecer al votante, que no entiende otra cosa que el termómetro de lo que le han llevado por delante en cuarenta años. Ya saben lo de Junqueras y Puigdemont, que pinaron a Illa a base de repetir lo mismo que Pedro. Para decir lo que Marlaska ya está el ministro de Valladolid. A ver si los leonesistas de pata negra que bailaban los lentos con los periodistas a sueldo de ZP se creen que con este espectáculo de pirotecnia van a lograr el sorpasso a la bicha, y resulta que acaban abrasados por la luz de gas en la hoguera del Palacio de los Guzmanes. Total, por quítame allá tres camisetas de Kukuxumusu del ILC y el museo de los pueblos leoneses.