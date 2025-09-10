Lorenzo Milá abraza árboles en el Bierzo

Creado: Actualizado:

El periodista y presentador Lorenzo Milá se ha desplazado en los últimos días a la comarca del Bierzo para grabar un reportaje, desde el punto de vista científico, sobre los devastadores incendios que han afectado a la zona. La pieza se emitirá en el programa Objetivo Planeta, que dirige en el Canal 24h de TVE. Para ofrecer una visión completa de la situación, Milá ha reunido a varios expertos forestales en el mirador del Alto de la Cruz, uno de los enclaves más emblemáticos de la Tebaida Berciana. Desde allí, las cámaras han captado una panorámica que refleja con crudeza la magnitud de la catástrofe medioambiental contra la que es necesario luchar sin descanso.