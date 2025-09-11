Escaparate inesperado para lo negro

Creado: Actualizado:

Cuando hace meses se gestó la llegada de la Vuelta a España al Morredero nadie podía esperarse el guion tan complicado con el que se ha desarrollado. El día de la primera etapa, con los incendios aún en marcha, se llegó a cuestionar incluso si sería factible el recorrido entre Valdeorras (comarca orensana también muy castigada y El Bierzo). Luego llegaron los conflictos de las protestas por Palestina, que han entorpecido la prueba. Pero, al final, el protagonismo fue para los ciclistas y para ese paisaje ennegrecido que se vio perfectamente en la televisión, como una llamada para recordar a toda España que el problema sigue ahí y que no cabe olvidarse de los damnificados.