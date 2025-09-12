¿Zapatero sin visado en EE UU?

Creado: Actualizado:

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, amenazó a través de un meme al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, con retirarle el visado para entrar en Estados Unidos, como parte de su estrategia para aislar a Nicolás Maduro. Su amenaza gráfica a través de una imagen de cómic inspirada en la batseñal de Batman llegaba en respuesta a una publicación, también en la red social X, de la cuenta UHN Plus, especializada en seguir los movimientos de la diplomacia trumpista. Se hacía eco de un urgente del diario Las Américas en el que se acusa a ZP de estar «conspirando junto a figuras del chavismo para sacrificar a Maduro y montar una transición neochavista, preservando así el poder del Cartel de los Soles».