Previsiones negras también en las setas

Creado: Actualizado:

La campaña micológica también se verá afectada por este singular verano. Además de los numerosos parajes perdidos por los incendios forestales, las cosas no han sido buenas en lo meteorológico. Se prevé una campaña tardía, como consecuencia de la escasez de lluvia, especialmente durante el pasado mes de agosto, y por las elevadas temperaturas registradas. El técnico del área de Micología y Truficultura de la Fundación Cesefor, José Miguel Altelarrea, destaca que no se está produciendo un "estrés hídrico», ya que durante la primavera y en junio las tormentas fueron frecuentes, pero esto no es suficiente para que se puedan recoger setas.