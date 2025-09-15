A reconquistar

Creado: Actualizado:

Mira Abascal hacia atrás, pero muy atrás, diciendo que es adelante, invoca la Reconquista como marca de pelea, se autoproclama rey como lo hizo Pelayo por la cara para que así su Santiago pueda apellidarse Matamoros blandiendo espada de palo como si fuera toledana... y ahora ya sólo le falta el caballo blanco que quiere robarle al PP asaltando su corral por la puerta de atrás, la que Feijóo ha convertido en delantera como haría el tontilisto.

Dice Sócrates que en realidad esto es un no pasar del «Capitán Trueno» (con sus amigos Goliath y Crispín y su novia germana Sigrid como walkiria naziwagneriana), aquellas aventuras en colorines que íbamos a comprar al quiosco llamándolas «cuentos», como también «cuentos» eran los de «El Jabato» (héroe ibero con su amigo Taurus, forzudo gladiador, su novia la romana Claudia y su poeta y acompañante griego, Fideo de Mileto). Todos ellos constituyen los más idóneos disfraces para el carnaval ultra en el que andamos desde Utah a Carabanchel pasando por Toulouse o Milán y al que se suman por efecto y defecto contemporáneo los populares «Roberto Alcázar y Pedrín», otro «cuento» nacido tras la Guerra Civil con un periodista y su ayudante de porra zurrando a todo tipo de monstruos y facinerosos. Porque aquel quiosco nacional estaba lleno de «cuentos», sin saber aún lo que escribía en su exilio mejicano el paisano zamorano León Felipe, «que la vida del hombre la mecen con cuentos... y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos... yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos... y sé todos los cuentos». Y para cuento lindo y épico, el episodio de Covadonga que enardece a Abascal. A ver, ¿unos 300 sublevados consiguen aniquilar a pedradas a un ejército de 120.000 moros?... ¿y con sólo esa trola se autoproclamó rey Pelayo?... ¿fue el karma o la naturaleza quien se vengó mandando a un oso que hiciera trizas a su hijo y sucesor el rey Favila, convirtiéndose en el primer oso republicano, como sostenía nuestro añorado Faustino Álvarez?... y esa Reconquista de Abascal ¿nos va a durar también siete siglos?... largo lo fía vuesamerced.