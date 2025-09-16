Trashumancia a debate con Rguez. Pascual

Creado: Actualizado:

Expertos e investigadores sobre trashumancia reflexionarán este jueves en Cáceres sobre el valor cultural, ecológico y social de la trashumancia en la Península Ibérica, en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Brañosera y la Fundación Santa María la Real, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Diputación de Cáceres. Brañosera cuenta con el primer fuero de la Península, otorgado en el año 824, por el conde Munio Núñez, un documento que simboliza el origen del municipalismo. En la jornada participará Manuel Rodríguez Pascual, que es ingeniero técnico agrícola y doctor en Veterinaria por la ULE, y que abordará la ruta de los rebaños trashumantes.