Creado: Actualizado:

Cuando un sistema se sistematiza a lo bobo, gana admiración el profeta que quiera volarlo. Venga aquí, pues, el trabalenguas adaptado: «Por el río abajo sistematizado bajan dos tablas intarabínculínsistematizadas... el intarabínculínsistematizador que las destarabínculínsistematice, buen intarabínculíndesistematizador será»... Y a la estela del Profeta Mayor de lo antisistema —trono que se pide un Trump chapado en oro y dividendos—, procesiona un rosario de profetitas menores: Milei con su tango-punk, el húngaro Viktor Orban haciendo el zíngaro, Giorgia Meloni con pizza de jalapeños, Marine Le Pen reinventando una línea Maginot, André Ventura del «Chega» portugués chegando a lo mismo, el nacionalista flamenco Tom van Grieken yéndose por martinetes, el checo Andrej Babis acorazando Praga, el austriaco Herbert Kickl con su vals vienés de las mariposas ciegas... todos ellos integrados en el grupo parlamentario «Patriotas por Europa» y convocados o invocados en pantalla por Santiago Abascal en el bulto politico convocado este fin de semana en Madrid bajo el lema «Europa viva 25» cerrado al grito de ¡Viva la Reconquista! y coreando la canción del verano que dictó Vox, «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», que Abascal no quiso corear, dijo, para poder enmerdarla: «¡Pedro Sánchez, chulo de putas!»... pura poesía, alta política de bajura con redes (y redes) de malla ilegal para pescar pezqueñines.

Y pescan. El río baja revuelto, enlodado, enbarradísimo, encabronadas sus aguas por ver si nos encabronamos todos. Los ultras alemanes de Adf triplicaron votos el domingo en su estado más poblado, Renania-Westfalia, y ya bailan el 16.5% del sufragio, mientras la mitad de los jóvenes del mundo alante (rebeldes o antitodo per se) babean hoy con el desistematizador intarabínculínculado porque hay mucha mierda sistémica en la cosa sistemática y hasta la democracia está enmierdada. Y ahí se lo ponen en bandeja a Vox populares y socialistas sin credo... y con crédito embargado. Por eso se apuesta a un viaje suicida que obligará a decír mañana ¡volvamos a lo malo conocido!... y a lo peor no hay vuelta.