Muescas olímpicas

En el proyecto de hacer ciudad olímpica a Madrid hubo un importante protagonismo de personas de esta provincia. La sala de máquinas la dirigía el ponferradino Manuel Cobo, el eterno mano derecha de Ruiz-Gallardón en su tránsito por la Comunidad madrileña y el Ayuntamiento capitalino. Cuando todo apuntaba a que en 2012 los aros envolverían al oso y el madroño, llegó la enésima factura de ETA. Sí, los asesinos a los que apeló Alberto de Mónaco para preguntar si España podía garantizar la seguridad. Hay que tener en cuenta que en pleno siglo XXI era impensable, en cualquier país occidental homologable, la continuidad de una banda terrorista de este tipo. Y el «sapo» de responderle le cayó en suerte al leonés José Luis Rodríguez Zapatero, quien como presidente del Gobierno, allá por 2005, empeñó su palabra en que no habría problemas. No debió de estar muy convincente, puesto que Londres se impuso a Madrid en la votación.

Sería interesante que alguien echase las cuentas algún día sobre cuánto nos ha costado ETA. En daños materiales, vidas segadas, mutiladas y arruinadas, en costes de seguridad, escoltas..., oportunidades perdidas, perjuicios económicos, y un largo etcétera que sin duda tendrá muchos ceros. Cabría incluso llevar a su debe el trastorno generado por perder esos Juegos de 2012. Barcelona y toda España lograron en 1992 un éxito en todos los frentes, incluso para blanquear su modernización, como nunca se ha repetido de un modo tan directo. Ahí reside quizá la tragedia vivida esta semana. Lo ocurrido con la Vuelta Ciclista abre una grieta incuestionable a la hora de captar nuevos acontecimientos, especialmente deportivos. Y llama la atención que todo arrancó en las calles de Bilbao, de nuevo de la mano de ETA, que ya no mata pero sigue ahí muy presente. Con los borrokas incendiando las cosas cuando interesa. Con la Vuelta en su siniestra diana, una competición que nadie debe olvidar que estuvo 33 años sin pisar suelo vasco por sus amenazas. Siempre fueron los mejores en estrategia y propaganda, y, de nuevo, pueden hacer otra muesca en sus revólveres. A ver si se boicotea la Liga con un Atlético de Madrid propiedad en gran parte de un israelí próximo a Netanyahu...

ETA, con Bildu, es fácil que gobierne pronto el País Vasco. Quizá por eso les gustan tanto los terroristas de Hamas. Que incluso aniquilan a disidentes de su pueblo. Y dan coartada a las salvajadas de Israel. Los palestinos de Cisjordania deben jugar otra liga a los de Gaza. Aquí, mientras, se vive aquello de agitar el árbol para recoger las nueces, que decía Arzalluz.