Ojalá que llueva... en León

El problema de abandono que sufre el casco antiguo de León ha sido puesto en evidencia una vez más, en este caso por el Procurador del Común. La institución denuncia la suciedad que se acumula en sus calles. El equipo de gobierno de José Antonio Diez intenta desviar la atención hacia la ciudadanía y achaca los problemas «al mal uso» que hacen, por ejemplo, de los contenedores. El Procurador reclama, entre otras cosas, la instalación de medios para la recogida de residuos con cierres, como ya ocurre en muchas ciudades. Pero hay otro conflicto que se agrava por la ausencia de lluvias. Hay calles, en el entorno de las zonas de ocio, en las que los olores son insoportables. Parece que, con tanta dejadez, habrá que esperar a que acabe la sequía...