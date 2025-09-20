Valladolid, de tres en tres, y León olvidado

Creado: Actualizado:

Valladolid fue el epicentro ayer de la actividad del gabinete de Pedro Sánchez. Coincidieron a la vez hasta tres ministros. En concreto, acudieron la titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Los tres se hicieron presentes en los terrenos del acuartelamiento de La Rubia, en la ciudad castellana. Estuvieron acompañados por las máximas autoridades del Gobierno en la comunidad tanto en lo civil como en lo militar, para tramitar el desbloqueo de unos solares. Resulta difícil acordarse de la última visita de un ministro a León que fuese productiva...