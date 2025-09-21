Deficiencias que no pueden ser una excusa

Creado: Actualizado:

El problema de la capital leonesa con la suciedad y las basuras está superando todos los niveles de tolerancia, y los ciudadanos acuden ya a instancias nacionales para hacer valer sus derechos. Ahora es la asociación de consumidores Facua la que da un tirón de orejas al Ayuntamiento de León, no sólo por una prestación de recogida de las basuras que califica de «deficiente», sino porque se adelanta a posibles intenciones de privatización de un nuevo servicio.

La asociación recoge la queja de multitud de ciudadanos leoneses, justo cuando el cobro de las tasas de basuras solivianta en mayor medida a los vecinos de la capital. Según Facua la basura se acumula en la ciudad porque la mitad del parque de camiones de recogida está tan envejecido que no pueden cumplir sus funciones, por lo que urge una renovación de los vehículos. Y advierte, sobre todo, contra acciones de desprestigio del servicio público que puedan utilizarse como argumento para nuevas privatizaciones.

Tampoco la polémica de los recibos de Gersul se escapa del análisis de la asociación de consumidores de ámbito nacional. Comparte la consideración de que el cobro de las tasas de 2024 es improcedente, y anima a los contribuyentes a reclamar. El frente de protesta crece.