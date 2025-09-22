Nunca es pronto para empezar

Creado: Actualizado:

Cada vez menos trabajadores para un mayor número de pensionistas, que cobran pensiones más altas y con una esperanza de vida más larga. Situación que se agravará en los próximos cinco años con la salida de la generación del baby boom del mercado laboral. Un escenario generalizado, frente al que algunos gobiernos comienzan a tomar medidas. En Alemania se perfila la llamada ‘pensión anticipada’, que consiste en que entre los 6 y los 18 años quienes estén en centros educativos reciban 10 euros al mes del gobierno para invertir en un depósito de previsión para la vejez. Luego ellos tendrán que seguir realizando pequeñas aportaciones.