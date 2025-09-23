El mejor sitio de Europa para nacer

Creado: Actualizado:

Los españoles disfrutan de la mayor esperanza de vida al nacer de todos los habitantes de la Unión Europea. Viven por término medio durante 84 años, lo que significa dos años y cuatro meses más que la generalidad de sus vecinos continentales, que tienen una existencia media de 81,7 años. Los siguientes países europeos con mayor esperanza de vida son Italia, Suecia y Francia. Madrid encabeza el ranking de las regiones de la UE, con 86,1 años de esperanza de vida, seguida de Navarra (cuarta) y Castilla y León (sexta). Quince autonomías españolas están en el ‘top 50’ europeo. El ‘boom’ de centenarios que hay en León no deja de ser un signo de este fenómeno.